Вице-президент НАНА: Необходимо выделить гранты для участия молодежи в научных исследованиях за границей

Для участия азербайджанской молодежи в научных исследованиях за границей необходимо выделить гранты.

Для участия азербайджанской молодежи в научных исследованиях за границей необходимо выделить гранты.

Как сообщает Report , об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Дильгам Тагиев.

По его словам, ученым необходимо выделять такие средства, чтобы они могли сосредоточиться только на научных исследованиях: "Стоит также отметить, что публикация статей в авторитетных зарубежных научных журналах является очень сложной задачей. Два года назад мы отправили статью для публикации в научный журнал. Несмотря на то, что она прошла все инстанции, с нас в итоге потребовали 1 400 швейцарских франков. Мы решили опубликовать ее в другом месте".