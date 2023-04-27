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Вице-президент НАНА: Необходимо выделить гранты для участия молодежи в научных исследованиях за границей

Вице-президент НАНА: Необходимо выделить гранты для участия молодежи в научных исследованиях за границей Для участия азербайджанской молодежи в научных исследованиях за границей необходимо выделить гранты.
Наука и образование
27 апреля 2023 г. 17:39
Вице-президент НАНА: Необходимо выделить гранты для участия молодежи в научных исследованиях за границей

Для участия азербайджанской молодежи в научных исследованиях за границей необходимо выделить гранты.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Дильгам Тагиев.

По его словам, ученым необходимо выделять такие средства, чтобы они могли сосредоточиться только на научных исследованиях: "Стоит также отметить, что публикация статей в авторитетных зарубежных научных журналах является очень сложной задачей. Два года назад мы отправили статью для публикации в научный журнал. Несмотря на то, что она прошла все инстанции, с нас в итоге потребовали 1 400 швейцарских франков. Мы решили опубликовать ее в другом месте".

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın vitse-prezidenti: "Gənclərimizə qrant ayrılmalıdır"

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