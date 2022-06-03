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Вице-президент: НАНА не была представлена на TEKNOFEST должным образом

Вице-президент: НАНА не была представлена на TEKNOFEST должным образом Фестиваль TEKNOFEST Азербайджан преподнес нам урок о том, как лучше строить свою дальнейшую деятельность.
Наука и образование
3 июня 2022 г. 13:02
Вице-президент: НАНА не была представлена на TEKNOFEST должным образом

Фестиваль TEKNOFEST Азербайджан преподнес нам урок о том, как лучше строить свою дальнейшую деятельность.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент НАНА, председатель рабочей группы академии по участию в фестивале TEKNOFEST Азербайджан академик Расим Алгулиев.

Выступая на специальном заседании президиума Академии, посвященном итогам участия НАНА в фестивале, академик отметил, что НАНА не была представлена на фестивале должным образом, хотя академия всегда имела мощный потенциал и со дня своего основания добилась больших успехов во всех направлениях науки: "Я почувствовал, что мы в какой-то степени потеряли свой авторитет. Мы должны быть активными в этом вопросе. Мы должны неустанно информировать людей о нашем участии в фестивале. Мы должны адаптировать нашу деятельность к современным вызовам".

"Мы должны строить свою работу в соответствии с требованиями рыночной экономики. Крайне важно участвовать в международных бизнес-форумах, проводить встречи, обмениваться опытом. Вокруг нас создается социотехнологическая среда, мы не можем оставаться в стороне", - подчеркнул академик.

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Версия на азербайджанском языке Vitse-prezident: "TEKNOFEST Azərbaycan" festivalı bizə gələcək fəaliyyətimizi daha yaxşı qurmaqla bağlı müəyyən dərs verdi"

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