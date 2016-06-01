Вице-президент компании IBM посетил БВШН

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент компании IBM Радж Райчура, посетив Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН), встретился с руководством и профессорско-преподавательским составом вуза.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, на встрече ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение пребыванием гостя в Высшей Школе и рассказал ему о целях и направлениях деятельности БВШН, а также о тесных связях вуза с различными местными и международными компаниями в области энергетики, автоматизации и ИКТ.

Он отметил, что основной целью создания Высшей Школы является подготовка кадров для удовлетворения спроса рынка труда на высококвалифицированные англоязычные специалисты, владеющие современными знаниями и широким мировоззрением. Э.Гасымов также сообщил о наличии в БВШН всесторонних возможностей для налаживания расширенного сотрудничества с компанией IBM.

Вице-президент компании IBM Радж Райчура поблагодарил ректора за теплый прием. Выразив большую заинтересованность в сотрудничестве с вузом, где обучаются самые талантливые студенты страны, Радж Райчура также отметил о наличии больших перспектив двустороннего сотрудничества. Он сообщил, что компания IBM сможет внести значительный вклад в процесс подготовки будущих кадров, в частности, оказанием технической поддержки и предоставлением самых современных технологий для оборудования лабораторий вуза в новом кампусе.

На встрече также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Отметим, что в настоящее время БВШН поддерживает тесные связи с компанией IBM, благодаря которым осуществляются организационные мероприятия по совместной деятельности в области создания и внедрения программных обеспечений по сферам нефти и газа, автоматизации и ИКТ.