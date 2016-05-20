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    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Московский государственный институт международных отношений

    На встрече обсуждена организация регулярных встреч выпускников вуза в Баку

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО). Лейла Алиева является президентом Ассоциации выпускников МГИМО в Азербайджане.

    Как сообщает Report, на встрече с ректором Университета Анатолием Торкуновым и со студентами вуза были затронуты вопросы взаимодействия МГИМО с Фондом Гейдара Алиева и Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), также обсуждалась организация регулярных встреч выпускников вуза в Баку.

    Лейла Алиева с радостью пообщалась со студентами из Азербайджана и преподавателями, отметив важность организации подобных встреч и сохранения контактов среди земляков.

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