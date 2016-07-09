Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с российскими студентами

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с находящимися в Баку российскими студентами. Как сообщает Report, на встрече со студентами Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Высшей школы экономики Национального исследовательского университета России был обсужден ряд проектов и предложений.

Поделившись впечатлениями о поездке, российские студенты отметили, что за время пребывания в Баку получили хорошую возможность непосредственно ознакомиться с нашей столицей. Студенты выразили восхищение оказанным здесь гостеприимством и красотой Баку.

Лейла Алиева рассказала о деятельности Фонда Гейдара Алиева, проектах, проводимых в стране и за пределами Азербайджана, в том числе о работе с детьми, лишенными родительской опеки. Она отметила, что деятельность Фонда в социально-гуманитарной сфере играет важную роль в обществе.

Российские гости выдвинули предложение о выступлении Лейлы Алиевой с лекциями на экологическую и социальную темы в Московском государственном университете и Московском государственном институте международных отношений. На встрече также был обсужден вопрос проведения международного турнира в рамках "Negotiation Glub" при МГИМО.