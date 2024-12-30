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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM, где ознакомилась с его деятельностью, технологиями и учебным процессом, направленным на развитие творческого и технического потенциала учащихся.
Наука и образование
30 декабря 2024 г. 17:40
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Инновационный центр STEAM, где ознакомилась с его деятельностью, технологиями и учебным процессом, направленным на развитие творческого и технического потенциала учащихся.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал Лейлу Алиеву о работе центра.

Центр был создан для развития науки, технологий, инженерии, искусства и математики в Азербайджане. Здесь учащиеся с использованием современных технологий развивают не только знания и навыки, но и творческое мышление, а также умение решать сложные задачи.

Лейла Алиева ознакомилась с лабораториями робототехники, 3D-печати, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, а также с проектами учащихся центра. Она высоко оценила их работы и подчеркнула значимость инноваций, которые могут быть полезны в различных сферах. По словам Лейлы Алиевой, успехи молодежи в науке и технологиях являются основой устойчивого развития страны.

Во время встречи учащиеся рассказали о своих проектах, инновационных идеях и планах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva STEAM İnnovasiya Mərkəzini ziyarət edib

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