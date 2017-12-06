Вице-президент BP провел мастер-класс в БВШН

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции (АГТ) Бахтияр Асланбейли провел в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) мастер-класс на тему "Менеджмент, лидерство и мотивация".

Как сообщили Report в БВШН, на нем присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Метин Керимли, преподаватели и студенты вуза.

В начале презентации Бахтияр Асланбейли остановился на важности получения качественного образования и отметил, что в БВШН для этого созданы все условия. Затем вице-президент BP рассказал о необходимости планирования дальнейшего пути после окончания вуза, основных этапах профессионального и личностного развития, методах оценки карьерного роста и особенностях карьерного продвижения "по горизонтали" и "по вертикали".

В ходе мастер-класса студенты получили подробную информацию о том, какие лидерские, профессиональные и личные качества нужны для работы в такой транснациональной компании, как BP, и оцениваются выше всего при рассмотрении кандидатов. Гость также затронул тему важности своевременного и правильного выбора молодыми людьми будущей специальности и карьеры. Затем он ответил на вопросы студентов, интересовавшихся проблемами как профессионального, так и личностного развития.

В заключение мастер-класса выступил ректор БВШН Эльмар Гасымов, который поблагодарил Бахтияра Асланбейли и отметил, что компанию с Высшей школой связывают долгосрочные партнерские отношения. Одним из примеров этого эффективного сотрудничества является и то, что вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в регионе АГТ одновременно работает старшим преподавателем в БВШН, где преподает студентам, обучающимся по специальностям "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик".