​Вице-президент BP представил презентацию в БВШН

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент компании BP по Департаменту охраны труда и производственных рисков Роберт Вотт представил презентацию на тему “Safety and Operational risks” (Безопасность и производственные риски) для студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, выступая перед презентацией, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов рассказал о связях БВШН с международными нефтегазовыми компаниями и сотрудничестве с компанией BP. Он отметил, что студенты Высшей Школы проходят регулярную практику в BP и имеют возможность наряду с различными международными компаниями также построить свою будущую карьеру в компании BР. Э.Гасымов выразил уверенность в том, что проведение подобных презентаций в БВШН принесет большую пользу студентам.

Вице-президент компании BP по Департаменту охраны труда и производственных рисков Роберт Вотт в своей презентации сообщил о крупных авариях, произошедших в истории нефтегазовой промышленности. Он рассказал о возможных причинах возникновения несчастных случаев, об их последствиях, а также о мерах безопасности, предпринимаемых компанией BP по предотвращению подобных аварий. В своем обращении к студентам, вице-президент подчеркнул важность выполнения инженерами своих обязанностей и задач для избежания нарушений.

В завершении Роберт Вотт ответил на многочисленные вопросы студентов. Отметим, что в презентации приняли участие более 150 студентов БВШН.