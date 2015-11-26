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    Вице-президент BP назначен на должность старшего преподавателя БВШН

    Бахтияр Асланбейли преподает предмет Энергетическая геополитика студентам Высшей Школы

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Долгое время работающий на разных должностях в компании BP Exploration и в настоящее время занимающий должность вице-президента компании BP по иностранным отношениям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции, специалист по международным отношениям Бахтияр Асланбейли назначен на должность старшего преподавателя Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). Он преподает предмет "Энергетическая геополитика" студентам Высшей Школы.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью высшей школы.

    В сообщении говорится, что в ноябре 2015 года Бахтияр Асланбейли был назначен на должность старшего преподавателя (по совместительству) Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Бакинской Высшей Школы Нефти.

    Отметим, что Бахтияр Асланбейли родился в городе Баку в 1976 году. В 1993-1997 годах получил высшее образование на уровне бакалавра в Бакинском Государственном Университете, окончил факультет Международных отношений и международного права. В 1999 году окончил магистратуру того же факультета. В период обучения в магистратуре он работал преподавателем на кафедре юридических наук Центра науки и образования Университета "Тефеккюр". С 1998 года занимал должность налогового советника в компании “PricewaterhouseCoopers”, с 2002 года начал работу в компании BP на должности налогового аналитика в налоговом отделении. В 2002-2015 годах он занимал должности аналитика, налогового советника, заведующего отделом, регионального менеджера в разных департаментах компании BP. С сентября 2015 года Б.Асланбейли назначен на должность вице-президента компании BP по иностранным отношениям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции. В то же время, с 2006 года по сей день работает преподавателем на кафедре Дипломатии и современных интеграционных процессов Бакинского Государственного Университета.

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