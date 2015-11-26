Вице-президент BP назначен на должность старшего преподавателя БВШН

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Долгое время работающий на разных должностях в компании BP Exploration и в настоящее время занимающий должность вице-президента компании BP по иностранным отношениям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции, специалист по международным отношениям Бахтияр Асланбейли назначен на должность старшего преподавателя Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). Он преподает предмет "Энергетическая геополитика" студентам Высшей Школы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью высшей школы.

В сообщении говорится, что в ноябре 2015 года Бахтияр Асланбейли был назначен на должность старшего преподавателя (по совместительству) Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Бакинской Высшей Школы Нефти.