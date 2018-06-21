Вице-премьер Али Ахмедов предложил увеличить число университетов

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане необходимо увеличить доступность образования на уровне университетов, и в этом есть серьезная необходимость".

Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии Минобразования заявил вице-премьер Али Ахмедов.

По его словам, 1,3% населения Азербайджана студенты:

"Данный показатель ниже, чем в мире. В случае незначительного изменения планирования касательно приема студентов, это могло бы быть полезным. Нужно увеличить количество университетов, однако, это не означает, что увеличение количества будет влиять на качество. Повышение приватизационного процесса в образовании полезно. Считаю, что процесс приватизации должен быть повышен и нужно предпринять более решительные шаги, чтобы предоставить свободу университетам".