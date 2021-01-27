Велиева: Отвечая на вопросы за детей, родители оказывают им медвежью услугу

Этим родители препятствуют будущему образованию своего ребенка

"Часть ответственности за проведение оценивания была возложена на учителей. Потому что они хорошо знают своих учеников. Если родитель допускает негативные ситуации и помогает с ответами на вопросы по какому-либо предмету, он препятствует будущему образованию своего ребенка. Здесь проигравший - ученик".

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-семинара для представителей СМИ на тему "Восстановление традиционной формы обучения" заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, если ученик слабый, но при оценивании показывает высокие результаты, то проигравший здесь - ученик, а не школа: "Если родитель помогает своему ребенку с ответами на вопросы, мы не можем с этим что-то сделать. Он просто обманывает своего ребенка, оказывает ему медвежью услугу".