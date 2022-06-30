Велиева: О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи

О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи.
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.
Она напомнила, что есть соответствующее постановление Кабинета министров о школьной форме: "Принятые решения и законы должны соблюдаться всеми. В школах могут применяться три варианта цвета школьной формы. О другом давлении в связи с этой темой не может быть и речи. Родители должны уважать решение школы в вопросе выбора цвета одежды".