Велиева: О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи

Велиева: О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи

О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи.

https://static.report.az/photo/000bc2cd-0588-3319-8506-b5308f31b213.jpg https://static.report.az/photo/000bc2cd-0588-3319-8506-b5308f31b213.jpg