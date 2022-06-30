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Велиева: О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи

Велиева: О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи.
Наука и образование
30 июня 2022 г. 09:58
Велиева: О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи

О каком-либо давлении в вопросе выбора школьной формы не может быть и речи.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

Она напомнила, что есть соответствующее постановление Кабинета министров о школьной форме: "Принятые решения и законы должны соблюдаться всеми. В школах могут применяться три варианта цвета школьной формы. О другом давлении в связи с этой темой не может быть и речи. Родители должны уважать решение школы в вопросе выбора цвета одежды".

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Версия на азербайджанском языке İdarə müdiri: “Məktəbli forması ilə bağlı təzyiqdən söhbət gedə bilməz, qərarlara hər kəs riayət etməlidir”

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