Идет разбирательство по факту назначения завхозом школы лица без аттестата

В Баку проводится расследование по факту назначения лица без аттестата об среднем образовании на должность заместителя директора школы.

В Баку проводится разбирательство по факту назначения лица без аттестата об среднем образовании на должность заместителя директора школы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что заместитель директора по хозяйственной части Бакинской средней школы №3 имени Р.Алиева Юсифова Исмат Гадир гызы была принята на работу 01.09.2004 года: "В 2004 году средняя школа №3 находилась в ведении Бинагадинского районного отдела образования. В 2006 году в Баку были упразднены районные отделы образования и создано Бакинское городское управление. По факту было проведено расследование, направлено обращение в соответствующие структуры".

Отметим, что назначение Исмет Юсифовой, не имеющей аттестата о среднем образовании, заместителем директора школы по хозяйственной части (завхозом) вызвало обсуждения в социальных сетях.