О нас
Аудио новости

Идет разбирательство по факту назначения завхозом школы лица без аттестата

Идет разбирательство по факту назначения завхозом школы лица без аттестата В Баку проводится расследование по факту назначения лица без аттестата об среднем образовании на должность заместителя директора школы.
Наука и образование
25 апреля 2022 г. 10:54
Идет разбирательство по факту назначения завхозом школы лица без аттестата

В Баку проводится разбирательство по факту назначения лица без аттестата об среднем образовании на должность заместителя директора школы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что заместитель директора по хозяйственной части Бакинской средней школы №3 имени Р.Алиева Юсифова Исмат Гадир гызы была принята на работу 01.09.2004 года: "В 2004 году средняя школа №3 находилась в ведении Бинагадинского районного отдела образования. В 2006 году в Баку были упразднены районные отделы образования и создано Бакинское городское управление. По факту было проведено расследование, направлено обращение в соответствующие структуры".

Отметим, что назначение Исмет Юсифовой, не имеющей аттестата о среднем образовании, заместителем директора школы по хозяйственной части (завхозом) вызвало обсуждения в социальных сетях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Attestatsız şəxsin məktəb direktorunun müavini təyin edilməsilə bağlı araşdırma aparılır

Самое читаемое

Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi