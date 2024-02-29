Ведется работа по обеспечению школ бесплатными рабочими тетрадями

Ведется работа для обеспечения школ бесплатными рабочими тетрадями.

Ведется работа для обеспечения школ бесплатными рабочими тетрадями.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге для СМИ.

Он отметил, что рабочие тетради должны быть у всех учеников в классе, в противном случае эффективность обучения снижается:

"Мы работаем над обеспечением учеников рабочими тетрадями за счет государственного бюджета или спонсоров".

Министр также добавил, что снижать учебную нагрузку в начальных классах не планируется, поскольку она невелика.