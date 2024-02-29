Ведется работа по обеспечению школ бесплатными рабочими тетрадями

Ведется работа для обеспечения школ бесплатными рабочими тетрадями.
Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге для СМИ.
Он отметил, что рабочие тетради должны быть у всех учеников в классе, в противном случае эффективность обучения снижается:
"Мы работаем над обеспечением учеников рабочими тетрадями за счет государственного бюджета или спонсоров".
Министр также добавил, что снижать учебную нагрузку в начальных классах не планируется, поскольку она невелика.