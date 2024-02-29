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Ведется работа по обеспечению школ бесплатными рабочими тетрадями

Ведется работа по обеспечению школ бесплатными рабочими тетрадями Ведется работа для обеспечения школ бесплатными рабочими тетрадями.
Наука и образование
29 февраля 2024 г. 17:42
Ведется работа по обеспечению школ бесплатными рабочими тетрадями

Ведется работа для обеспечения школ бесплатными рабочими тетрадями.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге для СМИ.

Он отметил, что рабочие тетради должны быть у всех учеников в классе, в противном случае эффективность обучения снижается:

"Мы работаем над обеспечением учеников рабочими тетрадями за счет государственного бюджета или спонсоров".

Министр также добавил, что снижать учебную нагрузку в начальных классах не планируется, поскольку она невелика.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Məktəblərdə iş dəftərlərinin ödənişsiz olması üçün iş aparılır

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