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Ведется подготовка по расширению проекта минобразования "Цифровые навыки"

Ведется подготовка по расширению проекта минобразования "Цифровые навыки" Планируется расширить проект министерства образования "Цифровые навыки".
Наука и образование
17 февраля 2022 г. 18:03
Ведется подготовка по расширению проекта минобразования Цифровые навыки

Планируется расширить проект министерства образования "Цифровые навыки".

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу минобразования, начиная с 2017 г., продолжается реализация и проводятся мероприятия по расширению проекта и международной школы «Алгоритмика» «Цифровые навыки» по преподаванию предмета «Информатика» в новом формате.

Для того, чтобы проект в 2022-2023 учебном году был расширен как географически, так и по численности преподавателей и учеников, уже сейчас проводятся встречи с директорами школ. Основной темой обсуждений является добавление новых классов, открытие профильных IT-классов в рамках проекта для 10-тиклассников и т.д. Также на данный момент проводится мониторинг предполагаемых к подключению в проект школ, оценивается инфраструктура в кабинетах информатики.

Планируется, что в новом учебном году помимо существующих 250 школ, проект охватит еще более 150 новых школ и в два раза расширится географически на новые регионы.

Отметим, что на сегодняшний день проект охватывает в общей сложности более 190 000 учеников Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Билясувара, Шамахы, Лянкярана, Ширвана, Шеки, Евлаха, Хачмаза, Сабирабада, Сальян, Шамкира, Гейчая и Шабрана. Напомним, что целью проекта, стартовавшего в 2017-2018 учебном году, является обучение учеников алгоритмическому мышлению, логическому мышлению, навыкам разработки проектов и основам программирования.

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