Вечная проблема студентов: Как обстоят дела в общежитиях?

С началом нового учебного года студенты, приезжающие в столицу из регионов, сталкиваются с проблемой аренды жилья. Внезапно взлетающие на рынке аренды жилья цены, квартиры с несоответствующими цене условиями ввергают большинство студентов в уныние. В таки

С началом нового учебного года студенты, приезжающие в столицу из регионов, сталкиваются с проблемой аренды жилья. Внезапно взлетающие на рынке аренды жилья цены, квартиры с несоответствующими цене условиями ввергают большинство студентов в уныние. В таких случаях студенческие общежития на базе высших учебных заведений могут считаться выходом. Какова ситуация в этих общежитиях и созданы ли необходимые условия для приема студентов?

Сотрудник Report связался с несколькими университетами по данному вопросу.

Как сообщил пресс-секретарь Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) Джавид Гусейнов, общежитие вуза рассчитано на 180 человек: “Комнаты просторные и двухместные. Оплата составляет 70 манатов. Общежитие имеет все удобства, в здании был проведен капитальный ремонт. Комнаты в общежитии предоставляются только студентам женского пола".

Председатель профсоюзного комитета студентов Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АзУАС) Байрам Асланов сказал, что общежитие в основном принимает студентов данного вуза: “Общежитие имеет возможность принять 252 студента. Студенты, снимающие комнаты в общежитии, обязательно должны быть вакцинированы. Общежитие полностью отремонтировано. В каждой комнате есть санузел, а также общая кухня на каждом этаже. Хотя ежемесячная плата за проживание в общежитии в этом году пока не установлена, в прошлом году она составляла 40 манатов. В общежитие принимаются лица с районной пропиской, в первую очередь размещаются льготники. Дети членов семей шехидов, студенты, потерявшие родителей, освобождаются от ежемесячной уплаты. Такие вопросы обязательно учитываются".

Директор департамента по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Бахруз Назаров подчеркнул, что общежитие вуза рассчитано на 320 мест: “В период карантина общежитие не прекращало деятельность, так как часть иностранных студентов оставалась в стране. Стоимость одной комнаты в общежитии - 100 манатов. Если в комнате будут проживать два человека, то каждый студент будет платить 50 манатов. Что касается условий, это немного отремонтированное старое общежитие. Ведется работа по строительству нового общежития. Студенты, обратившиеся в профсоюз, размещаются в общежитии. Некоторые из них освобождаются от уплаты”.

Проректор по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью Бакинского государственного университета (БГУ) Алиш Агамирзоев отметил, что 5-этажный "Дом студента" на 220 мест, сданный в эксплуатацию в январе этого года, предназначен как для иностранных, так и для местных студентов: “В общежитии 104 стандартные студенческие комнаты и 2 гостевые комнаты. В "Доме студента" созданы условия, отвечающие современным стандартам, комнаты оснащены необходимой мебелью, бытовой техникой, системой отопления. Здесь будут действовать библиотека, конференц-зал, комната досуга, кухня, прачечная, столовая со всем необходимым оборудованием. В настоящее время рассчитываются расходы на содержание здания общежития. В общежитии цены будут составлены с учетом возможностей студентов”.

Пресс-секретарь Азербайджанского технического университета (АзТУ) Севиндж Искендерова отметила, что студенческий городок состоит из шести пятиэтажных зданий, и двух 14-этажных общежитий на 546 мест: "В этих зданиях в 1988-1990 годах проживали семьи вынужденных переселенцев. Всего в общежитиях проживало до 900 семей вынужденных переселенцев. В настоящее время в зданиях осталось 124 семьи. Комплекс общежитий полностью разрушен. Состояние помещений не соответствует нормам. Линии водоснабжения, электричества и газа, а также канализация были заменены вынужденными переселенцами в соответствии с их собственными потребностями. На территории общежития полностью пришли в негодность некогда существовавшие объекты спорта, здравоохранения и общественного питания, а также прилегающие дороги и деревья. В случае переселения вынужденных переселенцев здание не может использоваться по назначению без капитального ремонта".

С.Искендерова отметила, что в настоящее время Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев переселяет вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях университета, в новые поселки, и процесс продолжается: "После полного завершения процесса переселения общежитие будет капитально отремонтировано".