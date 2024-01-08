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Вблизи центра Баку будет создан зеленый университетский городок

Вблизи центра Баку будет создан зеленый университетский городок В непосредственной близости от границ центральной части Баку будет создан зеленый университетский городок.
Наука и образование
8 января 2024 г. 00:53
Вблизи центра Баку будет создан зеленый университетский городок

В непосредственной близости от границ центральной части Баку будет создан зеленый университетский городок.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Так, в целях предотвращения скопления транспорта на территории Центрального Баку и создания учебного заведения на территории с удобной транспортной связью со всеми населенными пунктами Абшеронского полуострова предлагается создать зеленый университетский городок в непосредственной близости от границ центральной части Баку. Университетский городок будет полностью интегрирован в сеть гибридных зеленых коридоров, что обеспечит доступ к этому району на низкоскоростных транспортных средствах.

Новый университетский городок будет включать в себя частные и государственные высшие учебные заведения, а также студенческие общежития, гостевые дома для иностранных исследователей, а также жилье и жилье для профессоров и преподавателей.

Университетский городок воспользуется преимуществами новых систем городского планирования, ориентированных на общественный транспорт (железная дорога, метро и автобусы), которые предлагают привлекательные коммерческие и смешанные услуги поблизости. В центре также будут размещены частные и государственные учреждения, которые предоставляют дополнительные административные услуги в этом районе. В результате, объединив исследовательский кластер и урбанистические системы, ориентированные на общественный транспорт, университетский городок превратится в новый бизнес-центр знаний Баку.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı şəhərində universitet şəhərciyi” - Yeni bilik-biznes rayonu​​​​​​​ yaradılması təklif olunur

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