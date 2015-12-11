Васиф Талыбов наградил группу лиц медалью "За отважный труд"

11 декабря, 2015 10:01

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов наградил медалью "За отважный труд" 10 человек, работающих в сфере архивного дела. Как сообщает Report, В.Талыбов подписал соответствующее распоряжение. Распоряжением Бабазаде Акбер Магомедали оглу, Багирова Саида Али гызы, Алиев Иса Гулам оглу, Иманов Адалят Ислам оглу, Керимов Мамедгасан Джавад оглу, Гасымов Вилаят Али оглу, Мехдиева Тунзаля Мехди гызы, Мамедова Фазиля Муслюм гызы, Раджабова Нушаба Мамед гызы, Тарвердиева Дильбяр Мамед гызы награждены медалью "За отважный труд".