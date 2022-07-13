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ВАК: В июне 27 претендентам отказано в присуждении ученых степеней

ВАК: В июне 27 претендентам отказано в присуждении ученых степеней В прошлом месяце 27 претендентам было отказано в присуждении ученых степеней.
Наука и образование
13 июля 2022 г. 10:23
ВАК: В июне 27 претендентам отказано в присуждении ученых степеней

В прошлом месяце 27 претендентам было отказано в присуждении ученых степеней.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана (ВАК).

Кроме того, в июне 66 человек получили степень доктора философии, 8 - доктора наук. За этот период 25 лицам было присвоено ученое звание доцента, четырем - профессора, двум претендентам было отказано в присуждении ученого звания. В то же время признаны четыре выданные за рубежом документа о присвоении ученой степени, один - не признан.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Ötən ay 27 nəfərə elmi dərəcə verilməsindən imtina edilib

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