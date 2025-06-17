Вафа Ягублу: Сертификационные экзамены создают здоровую конкуренцию среди учителей

Через 10 лет сертификационные экзамены в школах будут проводить высококвалифицированные учителя.

Через 10 лет сертификационные экзамены в школах будут проводить высококвалифицированные учителя.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Вафа Ягублу на брифинге.

Она отметила, что благодаря этому родители больше не будут в поиске хорошей школы для своих детей:

"В этом процессе заинтересованы и учителя. Потому что это создает здоровую конкуренцию среди учителей. Учитель, получающий 10-процентную надбавку к зарплате, работает над собой, чтобы получать 35-процентную надбавку. А здоровая конкуренция ведет к развитию".