В Китае в зоне распространения коронавируса находятся 7 студентов из Азербайджана

"В настоящее время в Китае в общем получают образование около 500 азербайджанских студентов. Из них по государственной линии обучаются 62 студента. В зоне распространения коронавируса обучаются 7 наших студентов".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в связи с эвакуацией и состоянием студентов в карантинной зоне Министерство образования постоянно находится на связи с Министерством иностранных дел Азербайджана и посольством Азербайджана в Китае.

Министр сказал, что с этими студентами поддерживается связь посредством посольства: "По нашим данным, более 50 стран обратились к Китаю для вывоза своих граждан. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что сегодня в МИД Китая состоится заседание. После заседания будет сделано заявление о последующих шагах китайской стороны. Далее будут предприняты очередные шаги. Мы постоянно держим в центре внимания этот вопрос".