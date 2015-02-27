​В зарубежных университетах начали преподавать предмет Азербайджанский мультикультурализм

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В зарубежных университетах началось преподавание предмета Азербайджанский мультикультурализм, подготовленный Бакинским Международным Центром Мультикультурализма в сотрудничестве с Бакинским Славянским Университетом. Об этом Report сообщили в пресс-службе Бакинского Международного Центра Мультикультурализма.

Уже как несколько дней предмет преподается в Литовском Педагогическом университете, в Уральском Федеральном университете, в Белорусском государственном университете.

Начиная с 26-го февраля началось преподавание предмета Азербайджанский мультикультурализм в Софийском университете имени святого Климента Охридского.

С марта месяца предмет будет преподаваться в университетах еще трех стран. Это университет Ла Сапиенца (Италия), университет Карлова (Чехия) и Тбилисский государственный университет (Грузия).

Отметим, что в то время как в ряде стран мира, в том числе и на Западе, политика мультикультурализма потерпела крах, Азербайджанская Республика объявила мультикультурализм своей государственной политикой.

Успешное претворение в жизнь этой политики Азербайджанской Республикой и достижение ею больших успехов на данном пути уже признано во всём мире.