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В Зангилане построят здание школы - РАСПОРЯЖЕНИЕ

В Зангилане построят здание школы - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству школьного здания в Зангилане.
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 14:33
В Зангилане построят здание школы - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству школьного здания в Зангилане.

Как сообщает Report, для проектирования и строительства в городе Зангилан полноценного здания средней школы на 960 ученических мест Распоряжением Министерству науки и образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 300 тысяч манатов из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

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Версия на английском языке School to be built in Zangilan - ORDER
Версия на азербайджанском языке Zəngilan şəhərində məktəb binası tikiləcək - SƏRƏNCAM

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