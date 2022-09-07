В Зангилане построят здание школы - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству школьного здания в Зангилане.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству школьного здания в Зангилане.

Как сообщает Report, для проектирования и строительства в городе Зангилан полноценного здания средней школы на 960 ученических мест Распоряжением Министерству науки и образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 300 тысяч манатов из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.