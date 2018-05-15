В законодательство внесут изменение для приема победителей олимпиад в вузы вне конкурса

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Министерство образования подготовило предложения для внесения в законодательство соответствующих изменений по приему в вузы вне конкурса победителей международных олимпиад по любой специальности, республиканских олимпиад – по специальности в соответствии с предметом, по которому они стали победителями".

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он сообщил, что предложения уже согласовываются с соответствующими структурами. Министр добавил, что подготовленные предложения будут представлены Милли Меджлису: "Победители республиканских олимпиад по учебным предметам очень хорошо подготовлены. Сейчас победители мировых олимпиад по предметам могут быть приняты по соответствующим предметам вне конкурса. Для стимулирования участия учеников в олимпиаде роль стимулятора может играть прием в вузы вне конкурса по любой специальности победителей международных олимпиад, а победителей республиканской олимпиады по предметам – по специальности в соответствии с предметом, по которому они стали победителями. В связи с этим мы подготовили предложения по данному вопросу".

Дж.Байрамов сказал, что для особо одаренных учеников планируется увеличить количество лицеев.