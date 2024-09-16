В Загатале открылось новое здание школы

В селе Муганлы Загатальского района в новом учебном году двери для школьников открыла новая школа на 432 ученических места.

В селе Муганлы Загатальского района в новом учебном году двери для школьников открыла новая школа на 432 ученических места.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в открытии школы приняли участие представители Министерства науки и образования, Шеки-Загатальского регионального управления образования и исполнительной власти Загатальского района.

Трехэтажное здание средней школы села Муганлы рассчитано на 432 ученических места и состоит из трех корпусов. Классные комнаты новой школы оснащены необходимым оборудованием, на прилегающей территории проведена работа по благоустройству.