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В Загатале открылось новое здание школы

В Загатале открылось новое здание школы В селе Муганлы Загатальского района в новом учебном году двери для школьников открыла новая школа на 432 ученических места.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 11:11
В Загатале открылось новое здание школы

В селе Муганлы Загатальского района в новом учебном году двери для школьников открыла новая школа на 432 ученических места.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в открытии школы приняли участие представители Министерства науки и образования, Шеки-Загатальского регионального управления образования и исполнительной власти Загатальского района.

Трехэтажное здание средней школы села Муганлы рассчитано на 432 ученических места и состоит из трех корпусов. Классные комнаты новой школы оснащены необходимым оборудованием, на прилегающей территории проведена работа по благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada yeni məktəb binası istifadəyə verilib

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