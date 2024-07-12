О нас

В Забухе открылся первый детский сад

В Забухе открылся первый детский сад В освобожденном от оккупации селе Забухе Лачынского района открылся первый детский сад.
Наука и образование
12 июля 2024 г. 18:16
В Забухе открылся первый детский сад

В освобожденном от оккупации селе Забухе Лачынского района открылся первый детский сад.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе, специального представительства президента в Лачынском районе, Госагентства по дошкольному и общему образованию, Восточно-Зангезурского регионального управления образования, а также учителя и ученики средней школы №1 города Лачын и полной средней школы села Забух имени шехида Адалята Мамедова, члены семьи шехида Джебраила Велиева и жители села.

Затем участники церемонии ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZabux kəndində ilk uşaq bağçasının açılışı olub

Экслюзивные новости

Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi