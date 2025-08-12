В Ясамале и Нафталане с нового учебного года откроются новые детсады

О нас

Наука и образование
12 августа 2025 г. 13:57
С начала нового учебного года в Ясамальском районе Баку и в Нафталане откроются новые дошкольные образовательные учреждения.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Было отмечено, что с 2025-2026 учебного года начнут свою деятельность дошкольные образовательные учреждения №351 в Ясамальском районе столицы, а также №2 в Нафталане:

"Кроме того, в мае-июле текущего года были введены в эксплуатацию детский сад-ясли №2 в поселке Эркиван Масаллинского района и детский сад-ясли в городе Джебраиле. В указанных дошкольных образовательных учреждениях будут воспитываться 255 детей".

В Госагентстве добавили, что на основе принципов очередности и приоритетности строятся новые дошкольные образовательные учреждения.

Версия на азербайджанском языке Yeni tədris ilindən Yasamal və Naftalanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri fəaliyyətə başlayacaq

