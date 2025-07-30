В Ярдымлинском районе обнаружены древние артефакты

В Ярдымлинском районе обнаружены предметы, относящиеся к древнему периоду

В селе Кечелекеран Ярдымлинского района, на правом берегу реки Виляшчай, во время прокладки автомобильной дороги были обнаружены многочисленные древние артефакты.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Институте археологии и антропологии НАН Азербайджана.

В ходе раскопок выявлены фрагменты жилищ с фундаментами из речного камня, обломки хозяйственных кувшинов различной формы и размера, миниатюрные предметы быта, костяные прялки, а также многочисленные остеологические остатки крупного и мелкого рогатого скота. Находки указывают на развитость гончарного и ткацкого ремесел, а также на широкое распространение животноводства в домашнем хозяйстве.

Отметим, что в Ярдымлинском районе проводятся археологические раскопки на поселении, относящемся к позднему бронзовому-раннему железному веку.