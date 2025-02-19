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В Японии совершили прорыв в лечении синдрома Дауна

В Японии совершили прорыв в лечении синдрома Дауна Японские ученые из Высшей школы медицины Университета Миэ добились прорыва в лечении синдрома Дауна путем редактирования генов. Специалисты смогли удалить лишнюю копию хромосомы, которая служит причиной этого генетического заболевания.
Наука и образование
19 февраля 2025 г. 02:18
В Японии совершили прорыв в лечении синдрома Дауна

Японские ученые из Высшей школы медицины Университета Миэ добились прорыва в лечении синдрома Дауна путем редактирования генов. Специалисты смогли удалить лишнюю копию хромосомы, которая служит причиной этого генетического заболевания.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Синдром Дауна встречается у 1 из 700 новорожденных и вызван наличием третьей копии 21-й хромосомы. Хотя это состояние легко диагностировать, эффективного лечения до сих пор не существует.

Команда под руководством Рётаро Хашизуме использовала CRISPR-Cas9 для удаления лишней хромосомы в клеточных линиях, полученных из плюрипотентных стволовых клеток и фибробластов кожи.

Исследователи смогли точно определить и удалить дублированную хромосому, сохранив по одной копии от каждого родителя. Подавление механизмов восстановления ДНК увеличило эффективность удаления лишней хромосомы. После удаления лишней хромосомы экспрессия генов и клеточные функции восстановились до нормального уровня.

Однако, как отмечают авторы, метод пока не готов для применения в живых организмах. Текущая технология может случайно повредить другие хромосомы, что требует дальнейшего совершенствования.

Хотя до клинического применения еще далеко, исследование представляет собой важный шаг вперед в поиске способов лечения генетических заболеваний. Ученые надеются, что дальнейшие разработки позволят адаптировать метод для безопасного использования в медицине.

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