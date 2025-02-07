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В январе отказано в признании 102 иностранных дипломов

В январе отказано в признании 102 иностранных дипломов В январе в Азербайджане поданы 402 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 300 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.
Наука и образование
7 февраля 2025 г. 11:01
В январе отказано в признании 102 иностранных дипломов

В январе в Азербайджане поданы 402 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 300 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 102 выпускника иностранных вузов получили отказ в признании диплома.

По информации, обращения 78 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения.

Согласно статистике обращений по странам, 146 обращений были из Турции, 102 - из России, 51 - из Украины, 23 - из Великобритании, 17 - из Грузии, 10 - из Польши, 9 - из Венгрии, 8 - из Италии и пр.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 38 заявок по управлению бизнесом, 27 - по экономике, 26 - по финансам, 26 - по менеджменту, 20 - по юриспруденции.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 102 nəfərin diplomu tanınmayıb

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