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В Азербайджан доставят новые сейсмостанции

В Азербайджан доставят новые сейсмостанции Доставить станции в Азербайджан планируется в конце января 2021 года
Наука и образование
22 июля 2020 г. 14:59
В Азербайджан доставят новые сейсмостанции

В рамках проекта "Расширения сейсмической сети на Кавказе и Центральной Азии" при поддержке Центра науки и технологии Украины в Азербайджане планируется установка 22 новых сейсмических станций.

Как передает Report, об этом было заявлено на заседании стран-партнёров по исполнению проекта "Расширения сейсмической сети на Кавказе и Центральной Азии", проведенной в формате видеоконференции.

Было отмечено, что ввиду продолжающейся в мире пандемии в связи с COVID-19, доставить станции в Азербайджан планируется в конце января 2021 года. В ходе обсуждений было решено провести тренинги, связанные с отбором места для установки новых станций, проведением предварительных подготовительных работ в соответствии с параметрами приобретаемых устройств и др. техническими вопросами.

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Версия на английском языке Azerbaijan to acquire new seismic stations in 2021
Версия на азербайджанском языке Gələn ilin yanvarında Azərbaycana yeni seysmik stansiyalar gətiriləcək
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