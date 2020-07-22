В Азербайджан доставят новые сейсмостанции

Доставить станции в Азербайджан планируется в конце января 2021 года

В рамках проекта "Расширения сейсмической сети на Кавказе и Центральной Азии" при поддержке Центра науки и технологии Украины в Азербайджане планируется установка 22 новых сейсмических станций.

Как передает Report, об этом было заявлено на заседании стран-партнёров по исполнению проекта "Расширения сейсмической сети на Кавказе и Центральной Азии", проведенной в формате видеоконференции.

Было отмечено, что ввиду продолжающейся в мире пандемии в связи с COVID-19, доставить станции в Азербайджан планируется в конце января 2021 года. В ходе обсуждений было решено провести тренинги, связанные с отбором места для установки новых станций, проведением предварительных подготовительных работ в соответствии с параметрами приобретаемых устройств и др. техническими вопросами.