В XII классах бакинских школ обучаются 182 ученика

В ведении Управления образования города Баку в общей сложности насчитывается 309 общеобразовательных школ, 3 средние специальные школы и 7 очно-заочных вечерних школ, а также 5 центров развития детей и молодежи.

Об этом сообщили Report в секторе по связям с общественностью Управления.

27 192 учителя задействованы в процессе обучения 441 077 учеников общеобразовательных школ, находящихся в ведении Управления образования.

В 2019–2020 учебном году в первых классах общеобразовательных школ обучались 45 637 учащихся, в IX классах - 30 945, в XI - 19 521, в XII (очно-заочные полные средние школы и заочные классы) - 182 ученика.