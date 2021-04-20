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В выпускных экзаменах на этой неделе примут участие почти 26 тыс. учащихся

В выпускных экзаменах на этой неделе примут участие почти 26 тыс. учащихся Экзамены пройдут 22-23 апреля в 26 городах и районах республики
Наука и образование
20 апреля 2021 г. 13:55
В выпускных экзаменах на этой неделе примут участие почти 26 тыс. учащихся
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Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 22-23 апреля проведет выпускные экзамены на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 - заканчивается время допуска абитуриентов. Пришедшие после указанного времени не будут допущены к экзаменам.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "Пропускной лист" на экзамен с 5 апреля на сайте ГЭЦ через интернет. Экзамены пройдут 22-23 апреля в 26 городах и районах республики.

В городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 126 экзаменационных зданий, 2 055 экзаменационных залов. Для управления экзаменами были назначены 126 общих руководителей экзаменов, 340 руководителей экзаменов, 2 548 преподавателей-контролеров, 252 сотрудника режима допуска (охраны), 126 представителей зданий.

В экзаменах, которые пройдут 22 апреля, примут участие 8 790 человек, в экзаменах, которые пройдут 23 апреля - 17 679 человек, в общей сложности 26 469 учеников.

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Версия на азербайджанском языке DİM: Bu həftə 26 mindən çox şagird imtahan verəcək

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