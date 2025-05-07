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В выходные в Азербайджане экзамен предстоит сдать свыше 20 тыс. бакалаврам

В выходные в Азербайджане экзамен предстоит сдать свыше 20 тыс. бакалаврам В выходные в Азербайджане сдадут экзамены свыше 20 тыс. бакалавров
Наука и образование
7 мая 2025 г. 10:05
В выходные в Азербайджане экзамен предстоит сдать свыше 20 тыс. бакалаврам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 11 мая проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (вторая попытка).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен пройдет в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране, всего в 82 зданиях.

Экзамены начинаются в 10:00, пропускной режим завершится в 09:45. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены в здание экзамена.

Прием заявок на участие в экзамене проводился с 1 по 14 апреля. Заявки подали 20549 бакалавров, из них 12743 бакалавра являются выпускниками текущего года, 7806 - выпускниками прошлых лет, 51 - иностранными гражданами.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 20 min 549 bakalavr magistraturaya imtahan verəcək

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