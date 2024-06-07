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В выходные экзамен сдадут более 18 тысяч абитуриентов

В выходные экзамен сдадут более 18 тысяч абитуриентов 9 июня будет проведен дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей, и по географии для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC в III группе специальностей. .
Наука и образование
7 июня 2024 г. 09:53
В выходные экзамен сдадут более 18 тысяч абитуриентов

9 июня будет проведен дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей, и по географии для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC в III группе специальностей. .

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшероне, Шемахе, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Ожидается, что в экзамене по информатике примут участие 11 804 человека, а в экзамене по географии - 6 636 человек.

В экзамене также примут участие 26 абитуриентов с ограниченными возможностями. Для их комфортной сдачи экзамена в экзаменационных корпусах выделены специальные залы, назначены индивидуальные наблюдатели.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 18 mindən çox abituriyent imtahan verəcək

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