В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности

В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности

В Азербайджане ведется работа по созданию мультидисциплинарности в сфере продовольственной безопасности и разработке образовательной программы на уровне высшего образования.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли на панельной дискуссии в рамках конференции по случаю Всемирного дня безопасности пищевых продуктов.

По его словам, новая программа объединит ряд факультетов в рассматриваемом направлении.

"Обучающиеся по этой программе не должны ограничиваться знанием одной сферы. Наряду с химией, биологией, сельским хозяйством и прочими направлениями, они также должны освоить цепочку поставок", - сказал он.