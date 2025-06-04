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В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности

В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности
Наука и образование
4 июня 2025 г. 13:05
В вузах создается новая образовательная программа в сфере продовольственной безопасности

В Азербайджане ведется работа по созданию мультидисциплинарности в сфере продовольственной безопасности и разработке образовательной программы на уровне высшего образования.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли на панельной дискуссии в рамках конференции по случаю Всемирного дня безопасности пищевых продуктов.

По его словам, новая программа объединит ряд факультетов в рассматриваемом направлении.

"Обучающиеся по этой программе не должны ограничиваться знанием одной сферы. Наряду с химией, биологией, сельским хозяйством и прочими направлениями, они также должны освоить цепочку поставок", - сказал он.

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