​В вузах Нахчывана количество девушек превышает число юношей

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В 19 учреждениях дошкольного образования Нахчыванской Автономной Республики (АР) на начало прошедшего учебного года зафиксировано 3 309 детей. Об этом сообщили Report в Госкомитете статистики Нахчыванской АР.

По информации, в 216 общеобразовательных школах АР обучаются 44 212 школьников, из них 20 319 девочек. Число учителей общеобразовательных школ Автономной Республики равно 7 024.

В высших учебных заведениях обучаются 6 180 студентов, из них девушек 3 638, юношей - 2 542.