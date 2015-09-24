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    ​В вузах Нахчывана количество девушек превышает число юношей

    В 216 общеобразовательных школах НАР обучаются 44 212 школьников

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В 19 учреждениях дошкольного образования Нахчыванской Автономной Республики (АР) на начало прошедшего учебного года зафиксировано 3 309 детей. Об этом сообщили Report в Госкомитете статистики Нахчыванской АР.

    По информации, в 216 общеобразовательных школах АР обучаются 44 212 школьников, из них 20 319 девочек. Число учителей общеобразовательных школ Автономной Республики равно 7 024.

    В высших учебных заведениях обучаются 6 180 студентов, из них девушек 3 638, юношей - 2 542.

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