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    В вузах Азербайджана начался выбор специальностей - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АБИТУРИЕНТАМ

    Выбор специальностей продолжится до 10 августа

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) объявила о начале выбора специальностей по всем группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики для абитуриентов, выполнивших условие конкурса. 

    Как сообщили Report в ГКПС, выбор специальностей проводится с 29 июля по 10 августа посредством интернета. 

    Абитуриенты должны выбрать специальности, на которые хотят поступить, и ввести их коды в "Заявление электронного выбора специальности абитуриента" по адресу https://eservices.tqdk.gov.az/erizebak/ixtisas1/?frm=egov1

    Абитуриенты, получившие высшее образование за счет государства, не могут выбрать места, выделенные по государственному заказу. 

    Иностранцы и лица без гражданства не могут выбрать места, выделенные по государственному заказу, если в законодательстве и межгосударственных соглашениях не предусмотрены другие обстоятельства. 

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