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Профессор: В вузах имеются серьезные проблемы в преподавании предмета "культура речи"

"В вузах имеются проблемы в преподавании предмета “культура речи”
© Report/ Firi Salim

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ “На сегодняшний день имеются серьезные проблемы в преподавании языка, поскольку предмет "культура речи" в вузах преподается нестандартно".

Как сообщает Report, об этом, выступая на научно-практической конференции, посвященной Международному дню языка, сказал доктор филологических наук, профессор Булудхан Халилов.

“Каждый преподает культуру речи так, как считает нужным. Не знаю, чья это прихоть. Считаю, что Институт языкознания должен принять соответствующие меры”, - отметил Б.Халилов.

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