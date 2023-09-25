В вузах будут созданы конкурсные комиссии для присуждения стипендии имени Гейдара Алиева

В высших учебных заведениях Азербайджана будут созданы конкурсные комиссии в целях присуждения стипендии имени Гейдара Алиева студентам, отличившимся высокими достижениями в учебе.

В высших учебных заведениях Азербайджана будут созданы конкурсные комиссии в целях присуждения стипендии имени Гейдара Алиева студентам, отличившимся высокими достижениями в учебе.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Отбор будет осуществляться из числа студентов очной формы обучения, обучающихся на уровне бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование), с учетом критериев, утвержденных Министерством науки и образования (дополнительные критерии отбора могут применяться комиссией при одинаковых показателях нескольких кандидатов).

Отметим, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении стипендии имени Гейдара Алиева". Единовременная стипендия в размере 3 000 манатов будет выплачиваться Министерством науки и образования за счет средств государственного бюджета.