В вузах Азербайджана открылась специальность "Исламоведение"

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность "Исламоведение".

Как сообщает Report, Кабинет министров внес изменения в "Классификацию специальностей (программ) по ступеням высшего образования (бакалавриата)".

Согласно изменению, в раздел "Группа специальностей гуманитарного и социального профиля" добавлена специальность "Исламоведение". До сих пор преподавался предмет только по специальности "Религиоведение".

Кабинет министров внес это изменение, учитывая предложение Госкомитета по работе с религиозными образованиями.