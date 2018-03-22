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    В вузах Азербайджана открылась специальность "Исламоведение"

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность "Исламоведение". 

    Как сообщает Report, Кабинет министров внес изменения в "Классификацию специальностей (программ) по ступеням высшего образования (бакалавриата)".

    Согласно изменению, в раздел "Группа специальностей гуманитарного и социального профиля" добавлена специальность "Исламоведение". До сих пор преподавался предмет только по специальности "Религиоведение".

    Кабинет министров внес это изменение, учитывая предложение Госкомитета по работе с религиозными образованиями. 

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