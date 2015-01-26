​В вузах Азербайджана начались занятия второго полугодия

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане начались занятия второго полугодия 2014/2015 учебного года. Как сообщает Report, занятия продлятся до 9 мая.

Зимние каникулы студентов продолжались с 19 по 25 января.

Отметим, что в связи с I Европейскими играми, которые пройдут в Баку, занятия во всех учебных заведениях столицы должны быть завершены до 31 мая. В связи с играми были внесены изменения и в сроки проведения сессии в вузах. Согласно изменениям, осенняя сессия в вузах была завершена 28 января. Зимняя экзаменационная сессия продолжалась с 29 декабря по 18 января. Летняя экзаменационная сессия продолжится с 11 мая по 24 мая. Государственные экзамены пройдут с 25 по 31 мая.