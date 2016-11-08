Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В возрасте 94 лет скончалась дочь ставшего жертвой репрессий азербайджанского ученого.

Как сообщает Report, скончалась дочь литературоведа, публициста, члена Союза писателей Азербайджана (1934), профессора (1931), заместителя директора Азербайджанского института Академии наук Азербайджана (ныне НАНА), ставшего жертвой репрессий Вели Хулуфлу Сулдуз Хулуфлу-Асланова.

Отметим, что С.Хулуфлу родилась в 1922 году. Она окончила Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (прежнюю Азербайджанскую нефтяную академию).

Напомним, что Вели Хулуфлу родился 26 мая 1894 года в шемкирском селе Хулуф (это древнее село осталось под водохранилищем Шемкирской ГЭС). 28 января 1938 года он был арестован и 13 октября того же года расстрелян.

17 ноября 1956 года его дело пересмотрела военная коллегия Верховного совета СССР и он был оправдан.

После восстановления государственной независимости Азербайджана одна из улиц Баку была названа именем Вели Хулуфлу. В Гяндже есть названные в его честь улица и парк, в родном Шемкире - средняя школа, Дом культуры и улица имени Вели Хулуфлу.