В ВОЗ не считают целесообразным закрытие школ из-за пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что закрытие школ мало способствует борьбе с коронавирусной инфекцией.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что закрытие школ мало способствует борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в Twitter директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в сложных условиях", — отметил он.

Ранее Клюге называл закрытие школ во время пандемии "самым большим в истории нарушением в обучении 1,6 млрд школьников в более 190 странах". Он призвал оставить школы открытыми.

В мире зафиксировано более 43,5 млн заболевших коронавирусом. Больше всего в США (8,7 млн человек). Скончались после заражения инфекцией более 1,1 млн пациентов. Выздоровели свыше 29,2 млн человек.