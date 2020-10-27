О нас
Report Georgia

В ВОЗ не считают целесообразным закрытие школ из-за пандемии

В ВОЗ не считают целесообразным закрытие школ из-за пандемии Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что закрытие школ мало способствует борьбе с коронавирусной инфекцией.
Наука и образование
161
27 октября 2020 г. 16:11
В ВОЗ не считают целесообразным закрытие школ из-за пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что закрытие школ мало способствует борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в Twitter директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в сложных условиях", — отметил он.

Ранее Клюге называл закрытие школ во время пандемии "самым большим в истории нарушением в обучении 1,6 млрд школьников в более 190 странах". Он призвал оставить школы открытыми.

В мире зафиксировано более 43,5 млн заболевших коронавирусом. Больше всего в США (8,7 млн человек). Скончались после заражения инфекцией более 1,1 млн пациентов. Выздоровели свыше 29,2 млн человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ÜST pandemiyaya görə məktəblərin bağlanmasını məqsədyönlü saymır

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
14 октября 2020 г. 10:00
Армяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
ФотоАрмяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
13 октября 2020 г. 11:09
Обнародованы имена убитых в Гяндже
Обнародованы имена убитых в Гяндже
12 октября 2020 г. 14:49
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
11 октября 2020 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi