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В воскресенье более 50 тысяч абитуриентов сдадут экзамены во II и III группу

В воскресенье более 50 тысяч абитуриентов сдадут экзамены во II и III группу Государственный экзаменационный центр 20 мая проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе, а 21 мая - по II квалификационной группе.
Наука и образование
18 мая 2023 г. 13:19
В воскресенье более 50 тысяч абитуриентов сдадут экзамены во II и III группу

Государственный экзаменационный центр 20 мая проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе, а 21 мая - по II квалификационной группе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

21 мая будет проведен экзамен по географии для абитуриентов, выбравших и подгруппы DT и TC по III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 15 мая на сайте Государственного экзаменационного центра участники могут распечатать "пропускной лист к экзамену".

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu II və III qrupa 50 mindən çox abituriyent imtahan verəcək

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