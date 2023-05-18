В воскресенье более 50 тысяч абитуриентов сдадут экзамены во II и III группу

Государственный экзаменационный центр 20 мая проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе, а 21 мая - по II квалификационной группе.

Государственный экзаменационный центр 20 мая проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе, а 21 мая - по II квалификационной группе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

21 мая будет проведен экзамен по географии для абитуриентов, выбравших и подгруппы DT и TC по III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 15 мая на сайте Государственного экзаменационного центра участники могут распечатать "пропускной лист к экзамену".