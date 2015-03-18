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    В Верховном суде состоялась презентация "Русско-азербайджанского толкового юридического словаря"

    В толковый словарь включено более 33 тысяч слов и словосочетаний

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась презентация "Русско-азербайджанского толкового юридического словаря", изданного по инициативе Верховного суда Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, авторы издания - председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета Рафиг Новрузов и ответственный работник Верховного суда Кенуль Алиева.

    На мероприятии было отмечено, что русско-азербайджанский толковый юридический словарь состоит более чем из 33 тыс. слов и словосочетаний, охватывающих все сферы современного законодательства и международного права. Словарь также содержит термины и понятия, имеющие отношение к медицине, экономике, финансам, договорной практике, биржевой, страховой, внешнеторговой и военной деятельности. Словарь предусмотрен не только для специалистов, но и для широкой читательской аудитории.

    В редакционную коллегию словаря входят судьи Верховного суда Закир Гулиев, Акиф Искендеров, Хафиз Насибов, Бахман Гарибов, научный редактор - доктор филологических наук, профессор, завотделом лексикографии Института языкознания имени Насими НАНА Исмаил Мамедов.

    Книга издана Издательско-полиграфическим центром "Nurlar" в 2015 году.

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