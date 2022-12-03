В Великобритании обнаружили останки древнейшей ящерицы Земли

Ученые обнаружили в запасниках Музея естественной истории Лондона ранее неизвестные останки древней ящерицы, чей возраст - около 202 млн лет - делает эту находку самым древним примером существования этой группы пресмыкающихся.

Ученые обнаружили в запасниках Музея естественной истории Лондона ранее неизвестные останки древней ящерицы, чей возраст - около 202 млн лет - делает эту находку самым древним примером существования этой группы пресмыкающихся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба британского Бристольского университета.

"Обнаружение этой окаменелости стало очень важным событием для палеонтологии, так как оно отодвигает время появления первых настоящих ящериц почти на 30 млн лет назад в прошлое, с середины юрского периода в конец триасовой эры. В это время экосистемы Земли радикально перестраивались, что привело к появлению множества ныне существующих групп растений и животных", - заявил профессор Бристольского университета (Великобритания) Майкл Бентон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По текущим представлениям палеонтологов, первые лепидозавры, крупная группа рептилий, к которой относятся современные ящерицы, хамелеоны и вараны, появилась на Земле в середине Юрского периода, около 180-170 млн лет назад. Ученых давно интересует то, когда разделились предки лепидозавров и динозавров, а также то, почему последние стали доминировать на планете, тогда как первые достигали значительно меньших размеров в мезозойскую эру.

Профессор Бентон и его коллеги неожиданно обнаружили, что ящерицы появились на Земле значительно раньше, чем предполагали палеонтологи. Они совершили это открытие во время изучения окаменелостей времен конца триасовой эры, которые хранились в запасниках разных музеев Великобритании, в том числе Музея естественной истории Лондона, одного из старейших заведений такого рода в мире.

В ходе каталогизации этих окаменелостей ученые натолкнулись на ящик с отпечатками костей древних рептилий, которые хранители Музея естественной истории Лондона отнесли к категории так называемых клевозавров, древних клювоголовых рептилий, которые не были близкими родственниками ни динозавров, ни лепидозавров. Останки клевозавров были хорошо изучены в прошлом, поэтому они не привлекали внимания ученых более 70 лет.

Когда профессор Бентон и его коллеги просветили несколько фрагментов черепов рептилий из запасников Музея естественной истории Лондона при помощи компьютерного томографа, они обнаружили, что данные пресмыкающиеся на самом деле не являлись клевозаврами. Они принадлежали к числу очень древних и примитивно устроенных лепидозавров, которые жили на Земле свыше 202 млн лет назад.

В пользу этого, в частности, свидетельствуют некоторые особенности структуры позвонков и черепной коробки, а также наличие у этих рептилий так называемого "среднего верхнего зуба", который есть у ящериц, но отсутствует у клевозавров и прочих клювоголовых пресмыкающихся. Ученые присвоили своей находке имя Cryptovaranoides microlanius, что означает "затаившийся дракон-мясник с маленькими острыми зубами".

По словам исследователей, это имя хорошо отражает историю обнаружения древнейшей ящерицы Земли, а также то, что она была активным хищником, способным быстро ловить других мелких животных. Как отмечают профессор Бентон и его коллеги, открытие Cryptovaranoides microlanius отодвигает время появлений ящериц примерно на 30 млн лет в прошлое и указывает на то, что их предки появились практически одновременно с первыми динозаврами и другими рептилиями.