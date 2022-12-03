В Великобритании обнаружили останки древнейшей ящерицы Земли

Ученые обнаружили в запасниках Музея естественной истории Лондона ранее неизвестные останки древней ящерицы, чей возраст - около 202 млн лет - делает эту находку самым древним примером существования этой группы пресмыкающихся.
"Обнаружение этой окаменелости стало очень важным событием для палеонтологии, так как оно отодвигает время появления первых настоящих ящериц почти на 30 млн лет назад в прошлое, с середины юрского периода в конец триасовой эры. В это время экосистемы Земли радикально перестраивались, что привело к появлению множества ныне существующих групп растений и животных", - заявил профессор Бристольского университета (Великобритания) Майкл Бентон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
По текущим представлениям палеонтологов, первые лепидозавры, крупная группа рептилий, к которой относятся современные ящерицы, хамелеоны и вараны, появилась на Земле в середине Юрского периода, около 180-170 млн лет назад. Ученых давно интересует то, когда разделились предки лепидозавров и динозавров, а также то, почему последние стали доминировать на планете, тогда как первые достигали значительно меньших размеров в мезозойскую эру.
Профессор Бентон и его коллеги неожиданно обнаружили, что ящерицы появились на Земле значительно раньше, чем предполагали палеонтологи. Они совершили это открытие во время изучения окаменелостей времен конца триасовой эры, которые хранились в запасниках разных музеев Великобритании, в том числе Музея естественной истории Лондона, одного из старейших заведений такого рода в мире.
В ходе каталогизации этих окаменелостей ученые натолкнулись на ящик с отпечатками костей древних рептилий, которые хранители Музея естественной истории Лондона отнесли к категории так называемых клевозавров, древних клювоголовых рептилий, которые не были близкими родственниками ни динозавров, ни лепидозавров. Останки клевозавров были хорошо изучены в прошлом, поэтому они не привлекали внимания ученых более 70 лет.
Когда профессор Бентон и его коллеги просветили несколько фрагментов черепов рептилий из запасников Музея естественной истории Лондона при помощи компьютерного томографа, они обнаружили, что данные пресмыкающиеся на самом деле не являлись клевозаврами. Они принадлежали к числу очень древних и примитивно устроенных лепидозавров, которые жили на Земле свыше 202 млн лет назад.
В пользу этого, в частности, свидетельствуют некоторые особенности структуры позвонков и черепной коробки, а также наличие у этих рептилий так называемого "среднего верхнего зуба", который есть у ящериц, но отсутствует у клевозавров и прочих клювоголовых пресмыкающихся. Ученые присвоили своей находке имя Cryptovaranoides microlanius, что означает "затаившийся дракон-мясник с маленькими острыми зубами".
По словам исследователей, это имя хорошо отражает историю обнаружения древнейшей ящерицы Земли, а также то, что она была активным хищником, способным быстро ловить других мелких животных. Как отмечают профессор Бентон и его коллеги, открытие Cryptovaranoides microlanius отодвигает время появлений ящериц примерно на 30 млн лет в прошлое и указывает на то, что их предки появились практически одновременно с первыми динозаврами и другими рептилиями.