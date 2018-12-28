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    Произведено назначение на должность заместителя заведующего Управлением образования города Баку

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Заведующая сектором информационного обеспечения Управления образования города Баку Ильхама Абдуллаева назначена заместителем заведующего данным управлением.

    Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ. 

    Отметим, что И.Абдуллаева родилась в 1977 году. Окончила механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 2000-2011 гг. преподавала математику в Бакинской полной средней школе №285, в 2011-2014 гг. была заместителем директора школы №261 по учебно-воспитательной работе, в 2014-2015 гг. занимала должность главного консультанта одного из отделов Управления информатизации системы образования при министерстве образования. 

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