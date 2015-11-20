​В Университете Кавказ состоялась конференция "Мексика сегодня"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Университете Кавказ, под председательством ректора Университета Ахмета Санича, прошла конференция под названием "Мексика сегодня".

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, посол Мексики Родриго Лабардини рассказал о современной позиции Мексики в мире, культурном богатстве своей страны и обширном потенциале и возможностях, имеющихся в сотрудничестве с Азербайджаном.

Более 150-ти участников конференции, которыми явились студенты и преподаватели Университета Кавказ, проявили интерес касательно Мексики, ее культуры и схем сотрудничества с Азербайджаном, а также выразили желание посетить эту страну. В ходе конференции, посол Мексики ответил на все вопросы участников, пояснил аспекты экономики, туризма и безопасности Мексики.