В Университете ADA завершились тренинги для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта

Основной целью тренинга для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана было улучшение их лидерских качеств, а также использование их на практике.

Основной целью тренинга для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана было улучшение их лидерских качеств, а также использование их на практике.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила директор программ специализации Института развития и дипломатии университета ADA Наргиз Исмаилова.

По ее словам, тренинг был бесплатным и проводился на азербайджанском языке.

В настоящее время с министром цифрового развития и транспорта обсуждается проведение очередного цикла тренингов.

Сегодня в Университете ADA состоялась церемония закрытия интенсивных тренингов для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. 180 государственным служащим были вручены дипломы о завершении программы обучения, стартовавшей в октябре прошлого года.