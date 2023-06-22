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В Университете ADA завершились тренинги для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта

В Университете ADA завершились тренинги для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта Основной целью тренинга для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана было улучшение их лидерских качеств, а также использование их на практике.
Наука и образование
22 июня 2023 г. 17:48
В Университете ADA завершились тренинги для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта

Основной целью тренинга для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана было улучшение их лидерских качеств, а также использование их на практике.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила директор программ специализации Института развития и дипломатии университета ADA Наргиз Исмаилова.

По ее словам, тренинг был бесплатным и проводился на азербайджанском языке.

В настоящее время с министром цифрового развития и транспорта обсуждается проведение очередного цикла тренингов.

Сегодня в Университете ADA состоялась церемония закрытия интенсивных тренингов для сотрудников министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. 180 государственным служащим были вручены дипломы о завершении программы обучения, стартовавшей в октябре прошлого года.

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Версия на английском языке ФотоADA University completes training for employees of Azerbaijan's Digital Dev't and Transport Ministry
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları üçün təlimlər başa çatıb

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